Сергій Разумовський

32-річний французький лівий захисник Астон Вілли Люка Дінь найближчим часом має стати гравцем ПСЖ. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, парижани вже досягли домовленості з самим футболістом щодо умов особистого контракту. Переговори між сторонами просунулися швидко, адже Дінь зацікавлений у поверненні до Франції та готовий прийняти роль у складі чинного гранда Ліги 1.

ПСЖ також поінформував Астон Віллу про намір активувати клаусулу у контракті захисника. Сума відступних, за даними Романо, становить менш ніж 10 мільйонів євро. Таким чином, французький клуб може оформити трансфер без тривалих переговорів з бірмінгемцями, просто виплативши передбачену угодою суму.

Очікується, що в Парижі Дінь стане дублером Нуну Мендеша на лівому фланзі оборони. Француз погодився на таку роль, розуміючи, що португалець залишається основним вибором тренерського штабу ПСЖ на цій позиції. Водночас досвід Діня, його вміння якісно підключатися до атак і стабільність у грі можуть стати важливими для команди в умовах щільного календаря.

Минулого сезону Люка Дінь був одним із лідерів Астон Вілли. Захисник провів за англійський клуб 44 матчі в усіх турнірах і відзначився сімома результативними передачами. Разом із командою він також виграв Лігу Європи, що стало одним із головних досягнень бірмінгемського клубу за останні роки.

Дінь виступав за Астон Віллу з січня 2022 року. Тоді він перейшов до бірмінгемського клубу з Евертона. Його відхід із ліверпульської команди відбувся на тлі змін у складі: «іриски» саме підписав українського захисника Віталія Миколенка з Динамо, який був би конкурентом француза на лівому фланзі оборони.

Для самого Діня перехід у ПСЖ стане поверненням до клубу, за який він уже виступав раніше у своїй кар’єрі. Француз захищав кольори парижан до переходу в Барселону, після чого також грав за Рому, Евертон та Астон Віллу. У Парижі Дінь може стати партнером українського центрального захисника Іллі Забарного.

Може, тому що сам Забарний близький до переходу в інший європейський гранд.