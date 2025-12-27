МЮ та Ньюкасл відкривали післяріздвяну програму 18 туру АПЛ. Гра у Манчестері завершилась з рахунком 1:0.

Єдиного голу Патріка Доргу на 24-й хвилині вистачило команді Рубена Аморіма, щоб зробити на Boxing Day подарунок власним фанам. Данець ударом з лету піймав м'яч на ногу в штрафному Ньюкасла, з яким впоратись не мав шансів воротар гостей Рамсдейл.

Ман Юнайтед протягом матчу мав кілька моментів збільшити перевагу в рахунку, проте у вирішальний момент реалізація підводила «червоних дияволів».

Переломним моментом гри для Ньюкасла міг стати призначений пенальті в епізоді з влучанням м'яча у руку Мартінеса, однак відеоасистенти не знайшли підстав поставити 11-метровий на ворота МЮ

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Манчестер Юнайтед в рідних стінах.

АПЛ. 18 тур

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 1:0

Гол: Доргу, 24