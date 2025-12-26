Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився розповів про трансферні плани «червоних дияволів». Його слова наводить пресслужба клубу.

Звичайно, зараз ми переживаємо складні часи, але у клубі є план. Якщо у нас з'явиться можливість підписати гравця, який вписується в наш футбол, він приєднається до нас.

Якщо ні, у нас є Флетчер, у нас є Лейсі. За три тижні до нас приєднаються Діалло, Мазрауї, Мбеумо, повернеться Бруну, Кобі. Коли у нас буде повний склад, мені потрібно буде витягнути з них більше, - сказав Аморім.