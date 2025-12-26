Головний тренер Ньюкасла Едді Хау розповів про підготовку команди до стартового матчу 18-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Наставник сорок відзначив, що пауза у матчах, яка тривала сім днів, дуже не звична для його футболістів, адже вони звикли до напруженого графіка.

«Це дивне відчуття для нас, тому що ми перебуваємо в цьому ритмі гри і дуже швидко змінюємо його, щоб майже одразу підготуватися до наступної гри. Було приємно провести кілька днів без цього інтенсивного відчуття, яке завжди виникає під час гри, даючи гравцям можливість відпочити від того, що завжди є кайфом від гри та адреналіну, який приходить з матчем.

Це був гарний час, але також важливий час, щоб ми не втратили ритм і відчули себе відновленими. З моменту останньої міжнародної перерви, за винятком одного виступу, я думаю, що це було дуже позитивно».