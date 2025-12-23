Михайло Цирук

Коли весь європейський спорт завмирає на різдвяно-новорічну паузу, фанатів футболу завжди рятував він – Boxing Day. Наступного дня після Різдва (яке ще кілька років тому більшість українців сприймали суто як католицьке) на вболівальників завжди чекала щедра порція топового англійського футболу, однак цьогоріч – лише один матч у найвищому дивізіоні. Що ж таке той Boxing Day, як і коли він виник, та чому, з рештою, у 2025 році його програму скоротили до мінімуму – розповімо далі.

Історія Boxing Day

Багато хто сприймає словосполучення Boxing Day як суто футбольний термін, проте насправді це не так. У першу чергу це свято, яке відзначається у Великій Британії та ще низці країн щорічно 26 грудня. Нічого спільного з боксом назва не має, адже box тут – це коробка, у якій дарують подарунки до Різдва. Тож українською назву цього свята можна перекласти як «День подарунків».

Як Boxing Day став футбольним терміном?

А до чого ж тут тоді взагалі футбол? Традиція проводити матчі 26 грудня існує на Туманному Альбіоні з давніх давен. Цікавий факт: перший в історії поєдинок між футбольними клубами відбувся саме наступного дня після Різдва – 26 грудня 1860 року. Зустріч між Шеффілдом та Халламом завершилася перемогою Шеффілда з рахунком 2:0 і водночас увійшла в історію як перший матч, зіграний у Boxing Day.

Майже через століття, починаючи з 1957 року, ігри 26 грудня стали невід’ємною частиною футбольного календаря всіх англійських дивізіонів. Ще однією характерною особливістю Boxing Day була велика кількість дербі – протистоянь між командами з одного міста або регіону. Завдяки цьому вболівальникам не потрібно долати великі відстані, щоб підтримати улюблений клуб.

До того ж у святковий період значна частина працівників транспорту перебуває у відпустках, що ускладнює пересування громадським транспортом, тож локальні матчі стали найзручнішим варіантом для фанатів.

На Boxing Day в Англії грають не лише в футбол. На різдвяний період припадають матчі професійних ліг з, крикету, регбі та інших видів спорту. Та очевидно, що найбільше уваги привертає саме гра мільйонів і АПЛ.

Формально Boxing Day – це лише один день в календарі та один окремий тур Прем’єр-ліги. Втім, для вболівальників за межами Сполученого Королівства цей термін давно асоціюється з цілим відрізком надщільного ігрового графіка наприкінці грудня та на старті січня. Упродовж шести-семи днів команди АПЛ нерідко проводили по три поєдинки, і саме цей відтинок сезону традиційно вважається ключовим у контексті подальшого розподілу місць у турнірній таблиці.

Свято для вболівальників та пекло для гравців

Звичайно, коли мова заходить про будь-яке збільшення навантажень та ущільнення календаря - футболісти та тренери одразу проти. Скасувати ці «пекельні борошна», які вже «немає сечі терпіти» періодично вимагав чи не кожен тренер, який працював чи працює в АПЛ, зокрема й найзірковіші, як Пеп Гвардіола чи Юрген Клоп.

Ставитися до такого скиглення можна по-різному: хтось погодиться, бо навантаження на здоровʼя футболістів справді збільшується, а хтось скаже, що за такі гроші ви маєте розважати публіку 365 днів на рік. Однак АПЛ роками відбивалася від подібних претензій та стояла на своєму. Ключових аргументів два: свято для вболівальників та, що більш важливо, святкове шоу для трансляторів, що приносить дуже серйозні суми.

Чому у 2025 році не буде нормального Boxing Day?

Однак скільки б футбольні чиновники Англії, та й будь-якої іншої країни, не говорили про традиції, турботу про вболівальників, яким доводиться рятуватися від нудьги після різдвяного застілля походом на стадіон, гроші завжди перемагають щось нематеріальне.

Власне, саме перемогу грошей над традиціями називають однією з причин того, що цього року 26 грудня зіграють лише один матч АПЛ, у якому Ман Юнайтед прийме Ньюкасл. У всіх інших дивізіонах, при цьому, усе буде як завжди, і поєдинків відбудеться багато.

А от Премʼєр-ліги, за даними The Times, буде зовсім мало через умови телевізійних контрактів. Одним із факторів, що спонукає лігу до такого рішення, є угоди, що зобов’язують проводити матчі сезону АПЛ 2025/26 упродовж 33 вікендів, тоді як ще п’ять турів мають відбутися в будні дні.

Додатково на календар впливає розширення єврокубкових змагань і перенесення матчів Кубка Англії на вихідні дні. Можливо, саме тому 26 грудня, яке припадає на пʼятницю, зіграють лише один поєдинок, а інші 9 матчів туру відбудуться вже в суботу та неділю.

Таким чином на цьогорічний Boxing Day зіграють найменшу кількість матчів вищого дивізіону чемпіонату Англії з часів Другої світової війни. А колись в Англії у цей день було ось так:

У матеріалі використані фото Getty images