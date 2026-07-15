Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання бельгійського півзахисника Юрі Тілеманса. Футболіст перейшов до складу манкуніанців після виступів за Астон Віллу, де він провів попередній етап своєї кар’єри в англійській Прем’єр-лізі.

There's something about that no.1️⃣8️⃣ shirt ✨ pic.twitter.com/ntHYBw5NLa — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2026

Контракт 29-річного хавбека з Манчестер Юнайтед розрахований до червня 2031 року. Таким чином, клуб уклав із гравцем довгострокову угоду, розраховуючи на його досвід, стабільність і здатність посилити центральну лінію команди на кілька наступних сезонів.

Фінансові умови трансферу офіційно не розголошуються. Водночас раніше в медіа з’являлася інформація, що Манчестер Юнайтед планував скористатися опцією викупу, прописаною в контракті Тілеманса з Астон Віллою. Повідомлялося, що сума цієї опції становила 35 мільйонів фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 41 мільйону євро.

У Манчестер Юнайтед високо оцінили перехід бельгійського футболіста. Спортивний директор клубу Джейсон Вілкокс зазначив, що протягом останніх семи років Тілеманс стабільно належав до числа найпомітніших центральних півзахисників Прем’єр-ліги. За словами функціонера, бельгієць має необхідний набір технічних якостей, а також амбіції та правильний менталітет, які допоможуть йому досягти успіху на Олд Траффорд.

Вілкокс також підкреслив, що однією з головних переваг Тілеманса є його стабільність. У клубі очікують, що новачок додасть команді більше холоднокровності в центрі поля, креативності під час розвитку атак і лідерських якостей як на полі, так і в роздягальні. У Манчестер Юнайтед вважають, що досвід бельгійця стане важливим чинником у процесі побудови команди, яка зможе боротися за найпрестижніші трофеї.

Тілеманс приєднався до Астон Вілли влітку 2023 року. Тоді він перейшов до бірмінгемського клубу на правах вільного агента після завершення виступів за Лестер. У складі Лестера бельгієць здобув значний досвід в англійському футболі та закріпив за собою репутацію якісного півзахисника, здатного ефективно діяти як у позиційних атаках, так і в перехідних фазах гри.

Минулого сезону Тілеманс провів за Астон Віллу 35 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках він забив два голи та віддав сім результативних передач.

Зі збірною Бельгії Тілеманс дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.