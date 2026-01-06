МЮ оцінює варіант з поверненням Сульшера
Культовий норвежець зараз без команди
41 хвилину тому
Оле-Гуннар Сульшер. Фото: ФК Бешикташ
Манчестер Юнайтед поінформований про бажання колишнього футболіста і тренера «червоних дияволів» Оле-Гуннара Сульшера вдруге очолити команду, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Легендарний норвежець готовий повернутися на «Олд Траффорд» в якості тимчасового тренера до кінця сезону.
Керівники МЮ сьогодні розпочнуть пошук тимчасового тренера, покликаного довести команду до кінця сезону після звільнення Рубена Аморіма.
Сульшер очолював Ман Юнайтед з 2018 до 2021 року. Наразі 52-річний спеціаліст перебуває без клубу: на початку поточного сезону його звільнили з Бешикташа.