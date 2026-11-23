Фахівець уже розпочав роботу на «Олд Траффорд», де відповідатиме за фізичний стан футболістів першої команди. В Арсеналі Вілсон працював із 2014 року, пройшовши шлях від академії до основного складу. У 2022-му Артета довірив йому посаду головного тренера з фізичної підготовки.

Манчестер Юнайтед посилив тренерський штаб спеціалістом із фізичної підготовки Семом Вілсоном, який протягом 12 років працював в Арсеналі та був частиною команди Мікеля Артети. Про це повідомляють англійські ЗМІ.

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Особливу увагу спеціаліст приділяв індивідуальній роботі з гравцями після травм. Його методи настільки цінували футболісти, що деякі продовжували тренуватися з ним навіть під час відпусток.

Улітку Вілсон залишив лондонський клуб і перейшов до Парми, де очолив напрям фізичної підготовки. Однак уже в жовтні його співпраця з італійцями завершилася після звільнення головного тренера Карлоса Куести.

У Манчестер Юнайтед новий фахівець працюватиме разом із клубним фізіотерапевтом Джорданом Різом, з яким знайомий ще за часів Арсенала.

Призначення Вілсона готували ще до приходу Маурісіо Почеттіно, тому воно не пов'язане безпосередньо з новим наставником. Водночас кадрове підсилення особливо актуальне для МЮ: команда посідає передостаннє місце в АПЛ за середнім кілометражем за матч – 111,5 км.