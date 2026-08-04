Сергій Разумовський

Новим головним тренером юнацької збірної України U-19 стане Олег Лужний. 57-річний фахівець замінить на цій посаді Дмитра Михайленка. Своє призначення Лужний підтвердив Sport.ua.

У тренерській кар’єрі Лужного були робота у латвійській Венті, київському Динамо та сімферопольській Таврії. Також він має значний досвід виступів на найвищому рівні як футболіст.

Так [призначення набуло офіційного характеру]. Перед тренерами наших юнацьких збірних – зокрема, U-18, U-19, U-21 стоїть головне завдання – підготувати хороших гравців для першої команди. І чим краще ми будемо це робити, тим швидше наші молоді хлопці потраплять до лав національної збірної. Маю приступати восени. На юнацьку збірну (U-19) очікує міжнародний турнір в Іспанії у вересні. Наша команда має зібратися у цій країні 19 числа. Ми тільки-но почали працювати. Олег Лужний

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