Сергій Разумовський

Ігор Дедишин припинив роботу в Українській асоціації футболу. За інформацією Tribuna.com, фахівець більше не обіймає посаду технічного директора організації.

Дедишина призначили на цю посаду у квітні 2025 року. Він відповідав за напрям, пов’язаний із розвитком футболу, взаємодією з клубами та реалізацією стратегічних проєктів асоціації.

До переходу в УАФ Дедишин багато років працював на керівних посадах в українських футбольних клубах. Його тривалий період роботи був пов’язаний із Карпатами. До структури львівського клубу він приєднався ще 2002 року.

Із серпня 2009 року до липня 2015-го Дедишин працював генеральним директором Карпат. На цій посаді він займався адміністративним управлінням клубом, організацією його діяльності та вирішенням стратегічних питань.

У 2016 – 2017 роках фахівець обіймав посаду генерального директора Вереса. Також у цей період він працював у словенському Целє, де відповідав за управлінські процеси в клубі.

На початку 2018 року Дедишин зосередився на розвитку футбольної академії Руху. У липні 2019 року менеджер перейшов на посаду генерального директора.

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