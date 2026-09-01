Сергій Разумовський

Голкіпер київського Динамо Вячеслав Суркіс видалив свій акаунт в Instagram після розгромної поразки команди від Буковини в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Зустріч у Кам’янці-Подільському завершилася перемогою номінальних господарів із рахунком 3:0. Для Динамо цей результат став одним із найбільш невдалих на старті сезону та спричинив бурхливу реакцію вболівальників.

Вячеслав Суркіс розпочав матч у стартовому складі столичної команди, однак припустився кількох серйозних помилок. Дві його результативні помилки призвели до пропущених голів. Ще один м’яч після невдалої дії воротаря зрештою скасували через порушення правил на початковій стадії атаки.

Після другого пропущеного гола Суркіс звернувся до тренерського штабу з проханням про заміну. За словами головного тренера Динамо Ігоря Костюка, голкіпер відчував необхідність залишити поле, тому наставник погодився на його прохання.

Після завершення матчу сторінка В’ячеслава Суркіса в Instagram стала недоступною. Воротар не повідомив причини такого рішення. Ймовірно, воно пов’язане з великою кількістю критичних коментарів після невдалого виступу проти Буковини.