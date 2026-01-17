На Зінченка з’явилися нові претенденти
Футболіст близький до зміни клубу
близько 1 години тому
Фото - ФК Ноттінгем Форест
Захисник збірної України Олександр Зінченко найближчим часом може достроково залишити Ноттінгем Форест.
Як повідомляє Topskills Sports UK, англійський клуб досяг домовленості про припинення орендної угоди, після чого українець повернеться до лондонського Арсенала.
Варіантами для продовження кар’єри футболіста називають Рому та саудівський Аль-Хіляль, який готовий запропонувати контракт із високими фінансовими умовами.
Зінченко у цьому сезоні провів за Ноттінгем 10 матчів у різних турнірах: без результативних дій.
«Лісники» наразі займають 17-те місце в Англійській Прем'єр-лізі, маючи у своєму активі 21 очко після 21 поєдинку.
Раніше була інформація, що Зінченко цікавий клубам АПЛ.