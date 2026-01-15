Ноттінгем Форест вніс зміни до заявки на Лігу Європи, повернувши до списку Олу Айна та виключивши зі складу Олександра Зінченка.

Захисник збірної Нігерії пропустив кілька місяців після тяжкого пошкодження задньої поверхні стегна, яке він отримав у вересні. Нещодавно Айна повністю відновився і вже взяв участь у матчах АПЛ проти Астон Вілли та Вест Хема. Саме його відсутність раніше спричинила включення Зінченка до єврокубкової заявки. Проте український футболіст цього сезону отримує мінімальний ігровий час. Зінченко провів лише п'ять поєдинків у рамках Прем'єр-ліги та не зумів переконати тренерський штаб у своїй необхідності, повідомило The Athletic.

На даний момент Форест розташовується на 11 позиції в таблиці Ліги Європи та продовжує боротьбу за пряме попадання до плей-оф.

Раніше тренер Ноттінгем Форест розкритикував своїх футболістів після вильоту з Кубка Англії.