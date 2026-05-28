Сергій Разумовський

Валентин Моргун офіційно став гравцем Колоса. Про підписання голкіпера повідомила пресслужба ковалівського клубу.

24-річний воротар став першим новачком Колоса у нинішнє міжсезоння. Контракт із футболістом набуде чинності 1 липня та буде розрахований на три роки. Таким чином, Моргун розпочне новий етап кар’єри вже у складі команди з Ковалівки.

Валентин Моргун є вихованцем академій харківського Металіста та київського Динамо. Саме у структурі столичного клубу воротар пройшов важливий етап футбольного становлення. У сезоні-2016/17 він був визнаний найкращим голкіпером першості України U-16, виступаючи за Динамо.

Після цього Моргун продовжив розвиток у системі киян, де пройшов через юнацьку та молодіжну команди. Також голкіпер має досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА. Окрім клубної кар’єри, Моргун залучався до юнацьких збірних України різних вікових категорій.

За першу команду Динамо Моргун дебютував лише на початку квітня 2025 року. Його першим матчем на дорослому рівні у складі киян став переможний поєдинок чвертьфіналу Кубка України проти львівського Руху, який завершився з рахунком 1:0. Після цього воротар отримав шанс і в півфінальному матчі турніру проти чернівецької Буковини, де Динамо здобуло перемогу з рахунком 4:1.

Перший матч у вищому дивізіоні чемпіонату України Моргун провів у 30-му турі УПЛ сезону-2024/25. Символічно, що його дебют в УПЛ відбувся саме у грі проти Колоса. Той поєдинок завершився нічиєю 1:1, а воротар вийшов у стартовому складі Динамо та відіграв усі 90 хвилин.

У сезоні-2025/2026 Моргун встиг провести два матчі в межах української Прем’єр-ліги та ще один поєдинок у Кубку України. У цих зустрічах голкіпер пропустив шість м’ячів. Загалом за першу команду Динамо він зіграв шість матчів, один із яких «на нуль». Усього у складі киян воротар пропустив вісім м’ячів.

Раніше Динамо призначило нового тренера, який раніше обігрував Шахтар.