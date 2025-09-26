Нагорняк повідомив, коли Супряга відновиться після травми
Футболіст проходить курс відновлення
близько 24 годин тому
Владислав Супряга. Фото - ФК Епіцентр
Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про травму нападника команди Владислава Супряги.
«Влад не зможе грати 3-4 тижні. Триває процес відновлення. Наш лікар Крістіна Пинзар одразу на місці вправила йому руку. Найголовніше, що вдалося уникнути перелому і після жовтневої паузи збірних чекаємо на повернення Супряги».
Цього сезону Супряга у складі Епіцентра провів чотири матчі і забив один м’яч.
Комадна Нагорняка посідає 15-те місце в чемпіонаті України з трьома очками в шести зустрічах.
26 вересня Епіцентр відкриватиме 7 тур УПЛ матчем проти Кудрівки (18:00).