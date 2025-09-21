Головний тренер Епіцентра у ефірі УПЛ ТБ після матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Кривбаса (4:5) поділився думками щодо матчу і розповів про травму орендованого з Динамо нападника Владислава Супряги.

Нічого доброго. Треба вміти: забити чотири голи – і все одно не перемогти, навіть не зіграти внічию. Можна багато чого говорити, але допускати такі помилки в захисті на рівні УПЛ – це неприпустимо. Я подякував хлопцям за другий тайм – вони не здавалися, боролися до кінця. Сьогодні було справжнє шоу для вболівальників, але точно не для тренера.

Я спустошений. Навіть не знаю, що сказати команді. Очевидно, у нас є серйозні проблеми в обороні. Але я вдячний хлопцям за те, що вони не зупинилися, хоча їм було важко – вони намагалися вирівняти гру. І майже змогли. Але, на жаль, за слово «майже» очок не дають.

Будемо працювати далі. Кожен матч для нас – це урок. Є й позитивні моменти - ми забили чотири голи. Шкода, що вдома з таким результатом не вдалося зіграти хоча б унічию. Зараз треба готуватися до наступного матчу.

Травма Супряги? Вивих, дякувати Богові, перелому немає. Але на скільки він випав, я сказати не можу.