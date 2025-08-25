Павло Василенко

Владислав Супряга, який цього сезону виступатиме за новачка УПЛ Епіцентр на правах оренди, отримує у Динамо від 350 до 400 тисяч доларів на рік. Про це розповів журналіст і коментатор Михайло Співаковський.

За його словами, чеський Яблонець був готовий повторити умови київського клубу та підписати форварда, але сам Супряга віддав перевагу переходу в Епіцентр. При цьому зарплата гравця буде розподілена між клубами приблизно у співвідношенні 50 на 50 або 40 на 60.

«Маючи такі умови, Супряга безперечно стане найдорожчим футболістом у складі Епіцентра», – зазначив Співаковський в ефірі YouTube-каналу ТаТоТаке.

Нападник уже дебютував за нову команду в матчі 1/32 фіналу Кубка України, де Епіцентр поступився аматорському Агротеху після серії пенальті (1:1, 6:7).

Варто нагадати, що Супряга не забиває на клубному рівні з вересня 2020 року, коли вразив ворота бельгійського Гента у кваліфікації Ліги чемпіонів (2:1). Його контракт з Динамо діє до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює нападника в 400 тисяч євро.