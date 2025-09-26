Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів про перехід нападника Владислава Супряги.

«Переконувати Влада довго не доводилось. Він сам висловив бажання грати в Епіцентрі. У колективі він поводить себе на топовому рівні. Проте все одно люди сприймають його чемпіоном світу, якому розписали багато авансів – а в Динамо не пішло, якщо говорити відверто. Я з ним працював на старті кар'єри. Дані у нього колосальні: хороша швидкість, гра в завершенні, відчуття моменту. Все це було і ми хочемо йому допомогти в цьому.

У Влада одна проблема, яка лежить в психології. Багато в чому йому попсували кар'єру медіа, які підняли планку, з якою не кожен впорається. До травми він добре працював на тренуваннях. В ігрових моментах, може, не все виходить, але в будь-який момент його може прорвати. Так і сталося з Кривбасом. На щастя, уникнув перелому».