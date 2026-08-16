Сергій Разумовський

Нападник Чорноморця Владислав Герич пропустить найближчі матчі команди через травму. Футболіст, орендований одеським клубом у київського Динамо, не потрапив до протоколу поєдинку проти ЛНЗ через проблеми зі здоров’ям.

За інформацією «ТаТоТаке», 20-річний форвард зазнав ушкодження під час одного з останніх тренувань Чорноморця перед виїздом до Черкас. Через це Герич не зміг допомогти команді у матчі чемпіонату України та залишився поза заявкою.

Наразі нападник проходить необхідне відновлення під наглядом медичного штабу. Точний характер травми та терміни повернення Герича до повноцінної роботи не розголошуються, однак пошкодження не вважається надто серйозним.

За прогнозами лікарів, футболіст має хороші шанси відновитися до матчу четвертого туру УПЛ проти Кривбасу. Поєдинок запланований на 30 серпня. Якщо реабілітація проходитиме за планом, Герич зможе повернутися до тренувань і претендувати на участь у цій зустрічі.

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