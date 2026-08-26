Сергій Разумовський

Київське Динамо досягло домовленості з Карабобо щодо переходу 27-річного венесуельського нападника Еріка Раміреса. Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт футболіста з венесуельською командою розрахований до кінця 2029 року. Водночас, за даними порталу Transfermarkt, фінансові деталі переходу наразі не розголошуються. Зокрема, невідомо, чи отримало Динамо компенсацію за трансфер нападника.

Рамірес приєднався до київського клубу в липні 2021 року. За цей час він загалом провів за Динамо двадцять матчів у всіх турнірах і забив чотири голи.

Однак закріпитися в основному складі столичної команди венесуельцю не вдалося. Починаючи з 2022 року, Рамірес виступав за інші клуби на правах оренди.

Спочатку нападник захищав кольори іспанського Спортінга з Хіхона. Після цього він грав за словацький Слован, колумбійський Атлетіко Насьональ, аргентинський Тігре та чеський Богеміанс 1905.

Динамо не постраждає від провального менеджменту Жирони? Циганков має намір внести особливий пункт.