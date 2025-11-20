Нападник МЮ погодився стати гравцем Роми
Погані новини для Артема Довбика
1 день тому
Джошуа Зіркзе/фото: МЮ
Нідерландський форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе може незабаром опинитися у складі римської Роми. Про це повідомляє Вільям Лассандра.
За даними джерела, нападник вже дав згоду на перехід, і тепер клуби мають домовитися між собою про деталі угоди.
Цього сезону Зіркзе встиг провести п'ять матчів за манкуніанців у всіх турнірах, проте результативними діями поки що не відзначився. Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.
За Рому також грає український нападник Артем Довбик. Раніше повідомлялося, що Рома планує оформити трансфер нападника взимку.