Нідерландський форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе може незабаром опинитися у складі римської Роми. Про це повідомляє Вільям Лассандра.

За даними джерела, нападник вже дав згоду на перехід, і тепер клуби мають домовитися між собою про деталі угоди.

Цього сезону Зіркзе встиг провести п'ять матчів за манкуніанців у всіх турнірах, проте результативними діями поки що не відзначився. Transfermarkt оцінює його вартість у 28 мільйонів євро.

За Рому також грає український нападник Артем Довбик. Раніше повідомлялося, що Рома планує оформити трансфер нападника взимку.