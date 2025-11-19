Рома продовжує активні пошуки нападника, який здатний посилити лінію атаки взимку. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За даними джерела, Джан П'єро Гасперіні залишається незадоволеним поточною результативністю форвардів. Еван Фергюсон відзначився лише одним асистом у десяти зустрічах, а український нападник Артем Довбик у чотирнадцяти матчах забив двічі та віддав дві гольові передачі.

Стало відомо, що римляни ведуть переговори щодо можливого переходу Джошуа Зіркзе, який представляє Манчестер Юнайтед та збірну Нідерландів. Спортивний директор Фредерік Массара продовжує обговорювати потенційну угоду з англійським клубом.

Ситуація із Довбиком залишається невизначеною. Раніше до нього виявляв інтерес Мілан, проте зараз клуб переключився на інші цілі та не планує повертатися до кандидатури українця. У Ромі не виключають оренду або повноцінний трансфер Довбика, якщо надійде слушна пропозиція, але ймовірність такого результату вважають мінімальною.

Окремо зазначається, що форвард наразі відновлюється після травми. За останніми оцінками, Довбик може бути поза грою від чотирьох до шести тижнів.