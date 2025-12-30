Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до колишнього вихованця клубу Скотта Мактомінея, який зараз виступає за італійський Наполі, повідомляє TeamTalk.

Хавбек захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2017 по 2024 рік, а минулого літа його продали в Наполі за 30,5 мільйона євро. На даний час італійський клуб розглядає можливість продажу Мактомінея, але чекає на пропозиції не нижче 70 мільйонів євро.

Минулого сезону Мактоміней допоміг Наполі завоювати титул чемпіона Італії і був визнаний найкращим гравцем Серії А. Цього сезону 29-річний півзахисник провів 24 матчі у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив чотири результативні передачі. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року, а його ринкова вартість становить 45 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Евертон націлився на двох гравців Манчестер Юнайтед.