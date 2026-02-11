Батурина вивів Комо вперед, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму, але «адзуррі» зрівняли рахунок одразу після перерви, коли Вергара прорвався крізь захист гостей і забив свій третій гол за клуб.

Після 90 хвилин рахунок залишався 1:1, тому результат матчу вирішувався в серії пенальті. Потрібно було 16 пенальті, а промах Лоботки на 16-му ударі в серії вивів команду Сеска Фабрегаса до півфіналу.

Кубок Італії. Чвертьфінал

Наполі - Комо 1:1 (6:7 по пенальті

Голи: Батуріна 39 (з пенальті) - Вергара, 47