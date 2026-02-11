Наполі драматично вилетів з Кубка Італії
Комо іде далі
близько 2 годин тому
Фото - Наполі
Батурина вивів Комо вперед, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму, але «адзуррі» зрівняли рахунок одразу після перерви, коли Вергара прорвався крізь захист гостей і забив свій третій гол за клуб.
Після 90 хвилин рахунок залишався 1:1, тому результат матчу вирішувався в серії пенальті. Потрібно було 16 пенальті, а промах Лоботки на 16-му ударі в серії вивів команду Сеска Фабрегаса до півфіналу.
Кубок Італії. Чвертьфінал
Наполі - Комо 1:1 (6:7 по пенальті
Голи: Батуріна 39 (з пенальті) - Вергара, 47
Поділитись