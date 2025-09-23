Наполі закривав програму 4 туру Серії А домашнім поєдинком проти Пізи. Зустріч в Неаполі завершилась з рахунком 3:2.

Гості майже весь перший тайм гідно тримались у лігві чемпіона Італії, поки на 39-й хвилині Гілмор не розмочив рахунок.

По перерві одна з атак на ворота Наполі призвела до 11-метрового. Нзола на 60-й хвилині відновив паритет на табло.

Команда Антоніо Конте відреагувала на пропущений гол досить швидко. Спочатку Спінаццола повернув неаполітанцям перевагу в один гол, а згодом Лукка її подвоїв.

Фінальний акорд в цьому матчі був за Пізою, яка на останніх хвилинах скоротила відставання в рахунку.

Серія А. 4 тур

Наполі - Піза 3:2

Голи: Гілмор, 39, Спінаццола, 73, Лукка, 82 - Нзола, 60, да Соуза, 90

Гол українця приніс Лехії третю перемогу в сезоні, але не позбавив зони вильоту. Відео.