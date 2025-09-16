Відома оцінка Малиновського у нічийному матчі Дженоа в Серії А
«Грифони» врятували матч на останніх хвилинах
близько 1 години тому
Руслан Малиновський/фото: Дженоа
У третьому турі чемпіонату Італії Комо зустрічався з Дженоа, гра завершилася нічиєю 1:1.
Руслан Малиновський розпочав матч у стартовому складі гостей та провів на полі 71 хвилину.
Після фінального свистка портали Sofascore та WhoScored виставили українському півзахиснику оцінки 6.8 та 6.5 балів.
За статистикою, Малиновський виконав 86% точних передач, відзначився п'ятьма успішними обведеннями, виграв одне верхове єдиноборство та зробив 48 дотиків до м'яча.
Цього сезону 32-річний гравець уже провів три поєдинки за свою команду.
Поділитись