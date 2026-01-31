Італійський центральний захисник Даніеле Ругані протягом усієї своєї дорослої кар'єри тісно пов'язаний із туринським Ювентусом, кольори якого продовжує захищати і зараз, періодично вирушаючи в оренди у французький Ренн, сардинський Кальярі та амстердамський Аякс.

На початку поточного сезону 31-річний футболіст продовжив контракт із клубом до 2028 року, проте невдовзі після цього отримав м'язову травму. Пошкодження завадило йому повноцінно включитися у боротьбу за місце у стартовому складі команди під керівництвом Лучано Спаллетті.

Обмежений ігровий час, лише 350 хвилин у восьми матчах сезону, підштовхнув Ругані до думки про нову оренду вже в зимове трансферне вікно. Інтерес до захисника виявила Фіорентина, яка запропонувала Ювентусу варіант оренди до кінця сезону з можливістю подальшого викупу при виконанні певних умов.

Клуби вже розпочали переговори, тому остаточне рішення щодо майбутнього футболіста може бути ухвалене найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче повернути Кессіє до Італії.