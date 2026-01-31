Французький форвард Крістофер Нкунку влітку минулого року перейшов до італійського Мілана з лондонського Челсі за 37 мільйонів євро. 28-річний нападник провів 19 матчів за «россонері» (944 хвилини), забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі, проте його майбутнє у клубі викликає запитання.

Мілан не приховує, що готовий розглянути вигідні пропозиції щодо трансферу гравця вже цієї зими і навіть сприяє пошуку нового клубу. За останніми даними, «россонері» пропонували Наполі оформити оренду Нкунку до кінця сезону, щоб допомогти неаполітанцям впоратися з кадровими проблемами в атаці через травми ключових футболістів.

Однак у Неаполі пропозицію зустріли прохолодно, а сам Нкунку не поспішає залишати Мілан та відхилив кілька інших варіантів. Додатково переговори ускладнює висока зарплата футболіста – 5 мільйонів євро на рік.

