Наполі засмутив Мілан та обійшов команду Аллегрі в таблиці чемпіонату Італії
Єдиний гол у матчі забив Політано
Наполі – Мілан / Фото - Yahoo
Наполі на домашній арені мінімально здолав Мілан в матчі 31 туру Серії А сезону-2025/26.
Єдиний гол у поєдинку був забитий на 79-й хвилині – ворота россонері вразив Маттео Політано.
Наполі після цієї перемоги піднявся на друге місце у таблиці чемпіонату Італії з 65 очками, змістивши на третю позицію Мілан (63 бали).
Серія А 2025/26. 31-й тур
Наполі – Мілан 1:0
Гол: Політано, 79
