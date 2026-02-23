Рома на своєму полі здобула переконливу перемогу над Кремонезе. Перший тайм пройшов за переваги господарів, однак відкрити рахунок вдалося лише після перерви.

На 59-й хвилині Брайан Крістанте результативно замкнув подачу з кутового. Згодом Еван Н’Діка подвоїв перевагу після ще одного стандарту, а наприкінці зустрічі Нікколо Пізіллі встановив остаточний рахунок — 3:0.

Після 26 турів Рома має 50 очок та ділить третє місце з Наполі. Кремонезе залишається серед команд, що ведуть боротьбу за збереження прописки в еліті.

Італія. Серія А. 26-й тур

Рома – Кремонезе 3:0 (Крістанте 59, Н’Діка 77, Пізіллі 86)