Гол Мактомінея приніс Наполі перемогу в матчі проти Кальярі
Підопічні Антоніо Конте забили на другій хвилині
близько 2 годин тому
Наполі здобув мінімальну перемогу над Кальярі у матчі 30-го туру італійської Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь підопічних Антоніо Конте.
Єдиний гол на початку зустрічі забив Скотт Мактоміней.
Серія А. 30-й тур
Гол: Мактоміней, 2
Завдяки цій перемозі Наполі набрав 62 очки та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці. Кальярі з 30 балами залишився на 15-й позиції.
