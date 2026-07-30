Сергій Разумовський

Київське Динамо сьогодні, 30 липня, зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА. Суперником українського клубу стане грецький ПАОК. Поєдинок у Салоніках матиме надзвичайно важливе значення для команди Ігоря Костюка, адже саме за його підсумками визначиться учасник наступної стадії єврокубкового турніру.

Гра відбудеться на домашній арені ПАОК — стадіоні Тумба в Салоніках. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом. Обслуговувати зустріч буде польська бригада арбітрів, а головним суддею призначено Даміана Сільвестжака.

Напередодні матчу футболісти Динамо провели відкрите тренування. Представники клубної пресслужби опублікували відео із заняття, на якому можна було оцінити фізичний стан гравців та атмосферу в команді.

Окрему увагу привернув новачок київського клубу П’єр Мунгенге. Футболіст, який перейшов до Динамо з французького ПСЖ, активно працював разом із партнерами. Уже під час бігових вправ він не виглядав слабшим за інших гравців команди та намагався працювати на рівних із новими одноклубниками.

На тренуванні також були помічені досвідчені лідери Динамо Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський. Ветерани команди жваво спілкувалися між собою. У соцмережах частина прихильників київського клубу вже припускає, що обидва футболісти можуть уперше в сезоні вийти у стартовому складі в майбутній грі.

Підготовка Матвія Пономаренка також не залишилася без уваги. Молодий нападник не забивав упродовж трьох матчів поспіль, що є нетиповою для нього серією. Водночас за його діями на тренуванні було помітно справжній «голод».

Пряму трансляцію матчу ПАОК – Динамо можна буде переглянути сьогодні!