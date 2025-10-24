Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренкл підбив підсумки стартового матчу 10 туру УПЛ проти Епіцентра (0:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Невдалому результату посприяли помилки, яких ми, на жаль, припустилися в першому таймі. На мій погляд, дуже непереконливий перший тайм від наших гравців, ми програли дуже багато єдиноборств, підбирань - і це посприяло тому, що пропустили свій гол. Так, після помилки індивідуальної, але ми всі - одна команда, і щоб не було цих помилок, ми повинні працювати всі разом.

Втратили десь на 20-ї хвилині першого тайму контроль над грою, трошки стали грати в ту гру, яку суперник нам пропонував - і це стало мінусом для нашої команди, тому що ми не мали права цього робити, ми мали право грати в розумний футбол, в той футбол, який ми пропонуємо - але, на жаль, цього не трапилося.

У другому таймі ми не використали свої нагоди - і це стало запорукою того, що ми не маємо сьогодні бажаного результату. Вони скористалися нашими помилками, якщо бути лаконічним, – сказав Нестеренко.