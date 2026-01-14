Головний тренер Жирони Мічел висловився про останні результати каталонців в Ла Лізі. Його слова наводить L'Esportiu de Catalunya.

Найбільше я пишаюся тим, як команда виправила дуже складну ситуацію. Ми не вигравали п'ять матчів поспіль, і до восьмого все ще не вигравали. Але ми продемонстрували характер, граючи в складних умовах, перебуваючи внизу таблиці. Ми – команда з бойовим духом і налаштована на розвиток.

Я відчуваю, що гравці зросли як індивідуально, так і колективно. Проти дуже сильного суперника в очних дуелях, ми взяли верх, тому що у нас є дух.. Це багато говорить про команду, - розповів Мічел.