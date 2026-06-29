Сергій Разумовський

Манчестер Сіті офіційно оголосив про призначення Енцо Марески новим головним тренером команди. Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Контракт із 46-річним італійським фахівцем підписано до літа 2029 року. На посаді наставника Мареска змінив Пепа Гвардіолу. Фінансові умови угоди офіційно не розкриваються.

Водночас інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що Манчестер Сіті виплатить Челсі близько 20 мільйонів євро компенсації за дострокове запрошення тренера.

Для Марески це не перше знайомство з манчестерським клубом. У період з 2022 по 2023 рік він уже працював у Сіті як асистент Пепа Гвардіоли, тож добре знає внутрішню структуру клубу та його підходи до роботи.

Останнім місцем роботи італійця був Челсі, який він очолював із 1 лютого 2024 року до 1 січня 2026 року. Під його керівництвом лондонський клуб досяг успіхів на міжнародній арені, вигравши Лігу конференцій та клубний чемпіонат світу. Таким чином, Манчестер Сіті робить ставку на тренера, який уже знайомий із клубною системою і водночас має досвід самостійної роботи на високому рівні.