Сергій Разумовський

Аматорський ФК Лопатин продовжує активно привертати до себе увагу в соцмережах.

Клуб опублікував низку жартівливих дописів, у яких звернувся по допомогу до футболістів київського Динамо — Тараса Михавка та Володимира Бражка. У Лопатині пожартували, що саме підтримка динамівців може допомогти команді здійснити амбітну мрію — вийти до Прем’єр-ліги.

Такі публікації стали частиною медійної активності клубу, який останнім часом помітно посилив інтерес до себе. Раніше ФК Лопатин оголосив про підписання колишнього гравця Карпат Михайла Кополовця, якого добре знають українські вболівальники.

Перехід Кополовця до аматорської команди вже викликав жваве обговорення. У соцмережах Лопатин демонструє, що готовий не лише боротися на полі, а й створювати навколо себе яскравий інформаційний фон.

Раніше Бражко і Михавко взяли участь у переможному матчі проти чемпіона європейської країни.