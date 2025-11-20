Сергій Разумовський

Президент УАФ Андрій Шевченко взяв участь у роботі престижного футбольного форуму Argentina Olé Summit. Захід зібрав майже п’ять тисяч учасників, серед яких були провідні представники світової футбольної індустрії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Шевченко в межах свого виступу оцінив шлях збірної України у групі європейської кваліфікації на чемпіонат світу.

Європейський відбір залишається одним із найскладніших у світі. Незважаючи на це, збірна України успішно пройшла груповий відбірний етап і вийшла до плей-оф. Команда продемонструвала стабільність і професійний підхід, навіть з огляду на складні логістичні умови, тривалі переїзди та обмежену підтримку вболівальників на трибунах. Ми пишаємося тим, що вже досягнуто, і продовжуємо рух уперед. Андрій Шевченко

Нагадаємо, збірна України пробилася до плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У четвер, 20 листопада відбулося жеребкування даної стадії відбору.

На жаль, жереб не був прихильним до синьо-жовтих. Незважаючи на перебування у першому кошику, команді Сергія Реброва дісталися досвідчені європейські бійці. У півфіналі українці зустрінуться зі Швецією Віктора Дьокереша й Александера Ісака. Якщо вдасться вийти до фіналу, то доля зведе команду з переможцем пари Польща – Албанія.