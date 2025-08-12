Павло Василенко

Евертон офіційно оголосив про підписання вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша. Перехід 29-річного англійського футболіста відбувся на правах оренди на один рік з опцією викупу.

За інформацією британських ЗМІ, викупити контракт гравця «іриски» зможуть за 58 мільйонів євро.

Манчестер Сіті придбав Гріліша у Астон Вілли за 117,5 мільйонів євро в 2021 році, що стало клубним рекордом.

У минулому сезоні Гріліш провів 32 матчі у складі Манчестер Сіті, забив три м’ячі та зробив п’ять асистів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 28 мільйонів євро.

За Евертон виступає український захисник Віталій Миколенко.

У першому турі АПЛ «іриски» зіграють на виїзді проти Лідса (18 серпня).