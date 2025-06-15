Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько поділився очікуваннями від матчу другого туру групового етапу Євро-2025 проти Фінляндії.

Я особисто відійшов від поразки від Данії. Попереду гра, треба швидко зосередитися на іншій команді. У мене налаштування лише на наступний матч. Кожен сам себе мотивує на кожну гру. Все залежить від гравця, наскільки він вмотивований. Є якась впевненість, але це лише гра та й все

Розібрали трошки збірну Фінляндії, подивилися, як вони грають. Є дуже гарні футболісти, що діють з м'ячем. Треба забрати м'яч під контроль, щоб ми мали в цьому перевагу, а також зіграти краще в обороні, аніж у попередньому матчі.

Агресії більше не вистачало в обороні. В атаці були дитячі помилки: ніхто не пресингував, і ми так помилялися, що воно десь накопичилося. Ці помилки привели до такого рахунку.

Гадаю, що так, дає [Фінляндії перевагу відсутність переїздів]. Ми їхали [до Кошице] півтори години — так, дає їм перевагу. Але це залежить і від нашої впевненості, здатності вийти з холодною головою і показати гарну гру, – заявив Очеретько в інтерв’ю «Суспільне Спорт».