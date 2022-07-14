Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча

Раніше хорватський фахівець покинув клуб і очолив «Шахтар»

Ігор Йовічевіч / Фото: СК Дніпро-1

«Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу хорватського тренера Ігора Йовічевіча. Про це повідомляє Telegram-канал KDK.

14 липня фахівець очолив «Шахтар». При цьому генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін заявив, що Йовічевіч не використав спеціальне правило FIFA, а перейшов після закінчення контракту.

За інформацією джерела, у «Дніпра-1» була опція продовження угоди ще на рік. І клуб нею скористався.

Раніше Йовічевіч прокоментував своє призначення в «Шахтар».