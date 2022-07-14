Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Раніше хорватський фахівець покинув клуб і очолив «Шахтар»
Ігор Йовічевіч / Фото: СК Дніпро-1
«Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу хорватського тренера Ігора Йовічевіча. Про це повідомляє Telegram-канал KDK.
14 липня фахівець очолив «Шахтар». При цьому генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін заявив, що Йовічевіч не використав спеціальне правило FIFA, а перейшов після закінчення контракту.
За інформацією джерела, у «Дніпра-1» була опція продовження угоди ще на рік. І клуб нею скористався.
Раніше Йовічевіч прокоментував своє призначення в «Шахтар».
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