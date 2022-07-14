Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняОфіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Зараз в ефірі
16:45
Телемагазин
16:30
Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча

Раніше хорватський фахівець покинув клуб і очолив «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:52
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Ігор Йовічевіч / Фото: СК Дніпро-1

«Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу хорватського тренера Ігора Йовічевіча. Про це повідомляє Telegram-канал KDK.

14 липня фахівець очолив «Шахтар». При цьому генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін заявив, що Йовічевіч не використав спеціальне правило FIFA, а перейшов після закінчення контракту.

За інформацією джерела, у «Дніпра-1» була опція продовження угоди ще на рік. І клуб нею скористався.

Раніше Йовічевіч прокоментував своє призначення в «Шахтар».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Теги

Ігор Йовічевіч СК Дніпро-1 Шахтар Донецьк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:46
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:38
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:31
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
«Арсенал» знову відновив інтерес до Матвієнка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:46
Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Тема дня Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:21
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
«Феєноорд» не цікавиться Матвієнком
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:06

Новини: Футбол

«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо
«Арсенал» уважає Зінченко пріоритетною метою на літо
Англійська Прем'єр-ліга
16:30
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Назріває скандал. «Дніпро-1» готує офіційну заяву з приводу Йовічевіча
Українська Прем'єр-ліга
15:52
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Збірна України
15:40
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Палкін: «Йовічевіч прийшов в «Шахтар» не згідно з правилом FIFA, а тому, що у нього завершився контракт з «Дніпром-1»
Українська Прем'єр-ліга
14:46
Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»
Дебют, якого заслуговує зрадник. Ордець отримав травму на 20-й хвилині в першому матчі за «Бохум»
Українські легіонери
14:31
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»
Українська Прем'єр-ліга
13:35
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт
Прімера
13:05
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Йовічевіч: «Мій футбол не дуже відрізняється від того, який ставив в «Шахтарі» Де Дзербі»
Українська Прем'єр-ліга
12:38
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Йовічевіч розповів, хто увійде до його тренерського штабу в «Шахтарі»
Українська Прем'єр-ліга
12:31
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
Всі новини