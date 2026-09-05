Ярмолюк відіграв тайм у нічийному матчі Брентфорда проти Сандерленда
Українець вийшов на поле на 46-й хвилині
У матчі 3-го туру АПЛ Брентфорд вдома зіграв внічию із Сандерлендом.
Господарі вийшли вперед у другому таймі завдяки голу Янельта, проте гості відігралися наприкінці зустрічі після удару з пенальті Енцо Ле Фе.
Український півзахисник Брентфорда Ярмолюк вийшов на заміну на 46-й хвилині та отримав жовту картку на 69-й.
АПЛ. 3-й тур
Брентфорд – Сандерленд – 1:1
Голи: Янельт, 57 – Ле Фе, 82, пен
12 вересня Брентфорд зіграє проти Борнмута, а Сандерленд прийме Арсенал.
Тоттенгем у дебютному матчі Мудрика зіграв внічию з Ноттінгемом Форест.
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