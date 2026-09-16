Болонья ухвалила рішення звільнити головного тренера команди Доменіко Тедеско. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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41-річний італійський фахівець очолив команду перед стартом сезону, однак не зміг здобути з нею жодної перемоги. Під керівництвом Тедеско Болонья програла три матчі та один раз зіграла внічию.

Після невдалого початку чемпіонату команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А. Саме результати на старті сезону стали головною причиною зміни тренера.

Новим наставником Болоньї стане Раффаеле Палладіно. За інформацією Романо, клуб уже досягнув домовленості з 42-річним фахівцем. Він замінить Тедеско на посаді головного тренера італійської команди.

Нагадаємо, за Болонью на правах оренди з Роми виступає український нападник Артем Довбик. Переходу форварда до італійського клубу свого часу хотів саме Тедеско.