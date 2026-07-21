Сергій Разумовський

Нападник Динамо Владислав Супряга нині тренується разом із командою U-21 киян. За інформацією «ТаТоТаке», клуб продовжує тримати футболіста в структурі, однак питання його майбутнього залишається відкритим через чинні фінансові умови контракту.

За даними джерела, Супряга залишається якісним виконавцем, але його нинішня зарплата є надто високою для більшості потенційних претендентів. Йдеться приблизно про 300 тисяч на рік у валюті, а чинна угода з Динамо розрахована до літа 2027 року. Саме це, як зазначається, і ускладнює пошук нової команди для нападника в поточний момент.

Попри наявність ігрового досвіду на рівні УПЛ, знайти клуб, готовий узяти на себе такі фінансові зобов’язання, непросто. Через це ситуація навколо Супряги фактично зависла, а його подальша доля залежатиме не лише від інтересу інших команд, а й від готовності киян піти на поступки в умовах потенційного трансферу чи оренди.

Минулий сезон форвард провів в оренді в Епіцентрі. За цей час він взяв участь у 23 матчах, у яких забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу. Transfermarkt наразі оцінює Владислава Супрягу у 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що технічний вінгер-легіонер більше не гратиме за киян.