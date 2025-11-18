Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза висловився щодо значення нападника Кріштіану Роналду для національної команди. Капітан пропустив останній матч відбору на чемпіонат світу 2026 року через дискваліфікацію, але збірна Португалії впевнено розгромила Вірменію з рахунком 9:1 та здобула пряму путівку на Мундіаль.

Для Роналду завжди є місце у збірній. Шкода, що в цьому матчі його не було. Має бути, він дуже жалкує, що не зміг взяти участь у грі, в якій заслуговував зіграти., — передає слова Марселу Ребелу де Соуза Al Nassr Zone.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду був дискваліфікований після червоної картки у попередньому поєдинку проти Ірландії.