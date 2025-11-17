У поєдинку кваліфікації до ЧС-2026 збірна Португалії зазнала поразки на виїзді від національної команди Ірландії з рахунком 0:2. Одним із ключових епізодів зустрічі стало вилучення 40-річного Криштіану Роналду на початку другого тайму. Форвард отримав пряму червону картку за удар ліктем суперника.

За інформацією Record, португальського нападника може чекати дискваліфікація на дві або три гри, що ставить під загрозу його участь у стартових матчах чемпіонату світу – 2026.

Федерація футболу Португалії вже працює над поданням апеляції, прагнучи добитися пом’якшення або скасування покарання. У федерації хочуть, щоб Роналду був у заявці національної команди з першого матчу мундіалю.