Оболонь нарешті перервала свою тривалу безгольову серію в сезоні-2026/27. Київська команда відзначилася забитим м’ячем у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ.

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На момент голу кияни вже програвали з рахунком 0:3. Черкаська команда впевнено контролювала перебіг зустрічі та створила комфортну перевагу ще до того, як Оболонь зуміла відповісти.

Єдиний гол столичного клубу забив Андрій Маткевич. Півзахисник, орендований у Динамо, скористався своїм шансом і став автором першого результативного удару Оболоні в новій кампанії. Утім, цей м’яч не допоміг киянам уникнути поразки – матч завершився перемогою ЛНЗ із рахунком 3:1.

До цього Оболонь не могла забити в жодному з шести попередніх поєдинків сезону. У чемпіонаті України команда розпочала виступ із поразки від Епіцентру – 0:3. Після цього кияни тричі поспіль зіграли внічию без забитих м’ячів. Їхні матчі проти Буковини, Кудрівки та Колоса завершилися з однаковим рахунком 0:0.

У наступному поєдинку УПЛ Оболонь зазнала ще більшої поразки. Харків розгромив столичну команду з рахунком 5:0, залишивши її без забитих м’ячів у черговій грі чемпіонату.

Безгольова серія киян тривала і в Кубку України. У матчі проти Карпат Оболонь не зуміла вразити ворота львівського клубу та поступилася з рахунком 0:2.