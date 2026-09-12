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В другому таймі Оболонь отримала тимчасову більшість на певний проміжок часу через пошкодження Муравського і в цей період відзначилася голом завдяки дальньому удару Маткевича. Зазначимо, що це перший гол Оболоні в нинішньому сезоні.

ЛНЗ має у своєму активі вісім балів та посідає шосту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, а Оболонь з трьома балами розташувалася 14-ю.

УПЛ, 6-й тур

ЛНЗ – Оболонь – 3:1

Голи: Таллес, 10 (пенальті), Ндіага, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67.