ЛНЗ впевнено переміг Оболонь, забивши три м’ячі у першому таймі
Команда Віталія Пономарьова взяла три очки
Черкаський ЛНЗ в рамках шостого туру чемпіонату України приймав київську Оболонь. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1.
Черкаська команда вирішила долю поєдинку у першому таймі, забивши три м’ячі.
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В другому таймі Оболонь отримала тимчасову більшість на певний проміжок часу через пошкодження Муравського і в цей період відзначилася голом завдяки дальньому удару Маткевича. Зазначимо, що це перший гол Оболоні в нинішньому сезоні.
ЛНЗ має у своєму активі вісім балів та посідає шосту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, а Оболонь з трьома балами розташувалася 14-ю.
УПЛ, 6-й тур
ЛНЗ – Оболонь – 3:1
Голи: Таллес, 10 (пенальті), Ндіага, 12, Цара, 45+1 – Маткевич, 67.