Сергій Разумовський

Український центральний півзахисник Іван Нагаєць продовжить розвиток у структурі Боруссії Менхенґладбах, із якою підписав трирічний професійний контракт. Про це повідомив скаут Алекс Великих, який звернув увагу на черговий перехід перспективного футболіста до системи одного з клубів німецької Бундесліги.

За словами Великих, німецькі клуби й надалі активно працюють на міжнародному ринку молодих талантів та шукають перспективних виконавців у різних країнах. Він зазначив, що цього разу Боруссія Менхенгладбах оформила угоду з українським футболістом 2011 року народження, а також побажав Іванові успіхів у подальшій кар’єрі.

Наразі Нагаєць є одним із представників молодого покоління українських гравців, які вже в ранньому віці отримують можливість розвиватися в академіях відомих європейських клубів. Для самого футболіста підписання повноцінного трирічного контракту можна вважати важливим етапом у кар’єрі, адже це свідчить про довіру з боку клубу та розуміння його потенціалу.

14-річний хавбек із липня 2025 року виступає за команду Боруссії Менхенґладбах U-16. Паралельно він також залучається до матчів і зборів юнацької збірної України U-15, що ще раз підкреслює його статус одного з помітних молодих виконавців у своїй віковій категорії.

Варто зазначити, що інтерес Боруссії Менхенґладбах до українських футболістів не є випадковим. Раніше німецький клуб уже посилював склад за рахунок гравця з України, придбавши у Шахтаря захисника національної збірної Юхима Коноплю.