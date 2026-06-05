Сергій Разумовський

Полтавська Ворскла отримала чергову трансферну заборону від ФІФА. Як свідчить інформація на офіційному сайті організації, 5 червня полтавському клубу заборонили реєструвати нових футболістів.

Зазначається, що бан діятиме протягом трьох наступних реєстраційних періодів. Для Ворскли це вже сьома чинна трансферна заборона, що свідчить про серйозні проблеми клубу з виконанням фінансових зобов’язань.

Раніше полтавці також не отримали атестат на сезон-2026/27. Причиною стали фінансові труднощі, які вплинули на можливість клубу пройти необхідну процедуру ліцензування.

За підсумками сезону-2025/26 Ворскла посіла 14-те місце в Першій лізі. Після цього ПФЛ відмовила клубу в отриманні атестата для участі у професійних змаганнях.