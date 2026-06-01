Сергій Разумовський

Полтавська Ворскла офіційно не отримала атестат для участі у сезоні-2026/27. Причиною стали фінансові проблеми клубу та невідповідність вимогам фінансових критеріїв, передбачених регламентом Української асоціації футболу щодо атестації клубів Професіональної футбольної ліги України.

Інформацію про відмову в допуску до змагань підтвердила пресслужба Ворскли. У клубі зазначили, що попри всі зусилля завершити виступи у Першій лізі ПФЛ сезону 2025/26, під час проходження процедури атестації виникли серйозні труднощі, пов’язані саме з фінансовим станом.

За підсумками перевірки Ворскла отримала відмову в допуску до клубних змагань ПФЛ сезону-2026/27. Основною причиною стало недотримання фінансових критеріїв, які є обов’язковими для отримання атестата та подальшої участі у професіональних турнірах під егідою ПФЛ.

У клубі пояснили, що ситуація стала наслідком значного обсягу боргових зобов’язань. Вони, за інформацією Ворскли, виникли та поступово накопичувалися ще з 2021 року. Через це полтавський клуб не зміг підтвердити свою фінансову спроможність у межах атестаційної процедури.

Відсутність атестата означає, що Ворскла наразі не має права виступати у змаганнях Професіональної футбольної ліги в сезоні-2026/27. Це серйозний удар для клубу, який протягом багатьох років був помітною частиною українського професіонального футболу.

Водночас у Ворсклі наголосили, що остаточно ставити крапку в історії клубу не планують. Керівництво бачить можливість для проведення реструктуризаційних заходів, які мають допомогти стабілізувати фінансову ситуацію, зменшити боргове навантаження та оптимізувати внутрішні процеси.

Також у клубі не виключають пошуку нових інвесторів і спонсорів. Саме залучення додаткового фінансування може стати одним із ключових кроків для майбутнього відновлення Ворскли та повернення до професіональних змагань.

У разі успішного фінансового оздоровлення полтавський клуб розраховує отримати атестат уже на сезон-2027/28 та знову заявитися для участі у турнірах ПФЛ. Таким чином, найближчий період стане для Ворскли визначальним у питанні подальшого існування на професіональному рівні.

Раніше повідомлялося, що Ворскла через сезон може заявитися на новостворену напівпрофесійну Третю лігу.